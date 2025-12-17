«No nos intimidan»: Padrino López dice que bloqueo de EEUU a buques petroleros «demuestra una radical desesperación»

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en compañía del alto mando militar, rechazó el bloqueo a los buques petroleros anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«El día de ayer, lamentablemente escuchamos unas delirantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Cuando señaló e indicó que se establecía un supuesto bloqueo naval en las aguas del Caribe con un despliegue como el mismo lo ha dicho sin precedentes de su armada en espacios del Caribe», indicó Padrino López.

«El Caribe no es un espacio cerrado a los intereses de los Estados Unidos y ha anunciado una cosa completamente incoherente. El señor Trump dice que nosotros somos los ladrones, que nosotros nos hemos robado el petróleo que subyace en nuestra tierra, pero ellos dicen que les pertenece», añadió.

En este sentido, calificó las declaraciones de Trump como una victoria. «Eso es una cosa incoherente que pudiésemos decir que Venezuela se ha anotado una victoria de cara a la verdad. La verdad ha sido develada, a confesión de partes, relevo de pruebas. Se trata ya por la vía de la fuerza, la violencia, y quienes acuden a la fuerza y la violencia están perdidos, es la herramienta de aquellos que no tienen la razón».

«Los Estados Unidos está demostrando una radical desesperación en el manejo de su política exterior con Venezuela. Nuestro país se ha anotado una victoria porque la verdad ha aflorado. Esto es por petróleo, por nuestros recursos naturales. No es el narcotráfico, no son las bandas criminales, nadie cree eso», insistió.

«Ni siquiera quieren nuestros recursos naturales a través del comercio, se lo quieren robar, literalmente y nosotros no lo vamos a permitir», advirtió.

En esta línea, hizo un llamado a la comunidad internacional. «¿Dónde queda el derecho internacional, la carta de las Naciones Unidas? ¿Ya no sirve para el mantenimiento de la paz el orden establecido hoy en día? Venezuela sigue levantando las banderas de la paz y rechazamos contundentemente estas declaraciones arrogantes del gobierno de los Estados Unidos».

COMUNICADO DE LA FANB

Ante esta situación, leyó un comunicado en nombre de los militares. «La Fanb rechaza rotundamente las delirantes declaraciones en las cuales de manera insolente amenaza a nuestra nación con acciones armadas y ordena un supuesto bloque naval total para confiscar buques que transporten petróleo venezolano. Hecho este que comporta un vulgar acto de piratería».

«Las acusaciones formuladas resultan fantasiosas e incoherentes, pues insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascaran la narrativa del combate al narcoterrorismo, develando además, las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista a mediados de este año, que tal como lo ha señalado Nicolás Maduro no son otras que forzar un cambio de régimen en nuestro país y apoderarse de sus recursos naturales estratégicos, todo es por petróleo», reseñó.

«Constituye un claro acto de agresión y así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben actuar ante esta actitud guerrerista demencial que pone en riesgo a toda la región y la estabilidad energética mundial», continuó.

El texto leído por Padrino López resalta que se trata de una situación sin precedentes. «Jamás en la historia de nuestro país un presidente norteamericano había amenazado de manera tan incisiva. Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas».

«La Fanb con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones, preservará a toda costa el actual sistema constitucional, así como la integridad territorial del país y de forma irreductible defenderá su libertad», concluyó.