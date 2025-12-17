Pdvsa dice que operaciones de exportación de crudo y derivados «se desarrollan con normalidad» pese a bloqueo de EEUU

Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) informó este miércoles que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad.

Esto comunicado se produce luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

«Los buques petroleros vinculados a las operaciones de Pdvsa continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas. Esto en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el Derecho Internacional», indicó la estatal petrolera.

Asimismo, acotó que durante años la industria petrolera venezolana ha sido objeto de «medidas coercitivas unilaterales, sabotajes, ataques cibernéticos. Y más recientemente, actos de piratería internacional para el robo del petróleo».

Según Pdvsa, esto tiene como objetivo «afectar el funcionamiento y vulnerar los derechos económicos de la nación».

«Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de Pdvsa que goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano», expresó la compañía.

Ante esto, la estatal petrolera ratificó su compromiso con «la defensa de la soberanía energética de la República Bolivariana de Venezuela. Así como el cumplimiento de sus compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas. Esto actuando siempre en apego a la Constitución, las leyes marítimas internacionales y los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas».

«Petróleos de Venezuela continuará avanzando en la senda de la recuperación, el fortalecimiento y la defensa irrestricta de la industria petrolera nacional. Y convencida de que la dignidad, la unión y la paz son pilares fundamentales para el desarrollo y la prosperidad de la patria», apuntó la empresa.