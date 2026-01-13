Venezuela

Liberan a 15 adolescentes que fueron detenidos mientras «jugaban» en Anzoátegui: los señalaban de «incitación al odio»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
adolescentes

Organismos de seguridad dejaron en libertad a 15 adolescentes que se encontraban detenidos desde el pasado 5 de enero en Barcelona, estado Anzoátegui.

El abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray señaló que se encontraban en el sector La Aduana cuando un vecino llamó de manera anónima a la policía y afirmó que estaban perpetrando supuestos «actos terroristas», por lo que los organismos de seguridad llegaron poco después y los detuvieron.

Sin embargo, los familiares indicaron que los 15 adolescentes lo que estaban era jugando carnaval en los alrededores del canal de alivio en Barcelona.

En el operativo también privaron de libertad a ocho hombres, quienes en la actualidad siguen detenidos.

LEA TAMBIÉN: «CADA DÍA DE PRISIÓN CUENTA»: MARÍA CORINA Y EDMUNDO GONZÁLEZ DICEN QUE SOLO HAN LIBERADO A MENOS DEL 5% DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Familiares contaron que a los adolescentes no se les permitió la defensa privada y quedaron privados de libertad por los delitos calificados como incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir, reseñó el diario El Tiempo.

No obstante, este lunes, los familiares empezaron a recibir llamadas por separado  de los tribunales donde les pedían que se apersonaran. Se comunicaron entre ellos y al llegar al lugar recibieron la noticia de las excarcelaciones.

Las liberaciones empezaron a las 12:20 a.m. En las afueras del centro de detención se concentraron familiares y vecinos de los jóvenes, quienes los recibieron con música. Además, reiteraron que nunca debieron estar tras las rejas.

No obstante, los familiares no recibieron información sobre las condiciones de la liberación, por lo que desconocen si tendrán libertad plena o quedarán bajo régimen de presentación.

