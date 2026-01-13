Liberan a 15 adolescentes que fueron detenidos mientras «jugaban» en Anzoátegui: los señalaban de «incitación al odio»

Organismos de seguridad dejaron en libertad a 15 adolescentes que se encontraban detenidos desde el pasado 5 de enero en Barcelona, estado Anzoátegui.

El abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray señaló que se encontraban en el sector La Aduana cuando un vecino llamó de manera anónima a la policía y afirmó que estaban perpetrando supuestos «actos terroristas», por lo que los organismos de seguridad llegaron poco después y los detuvieron.

Sin embargo, los familiares indicaron que los 15 adolescentes lo que estaban era jugando carnaval en los alrededores del canal de alivio en Barcelona.

#Urgente #Puertagiratoria activada por el régimen en Barcelona Edo. Anzoátegui secuestran a 16 niños del Barrio El Espejo.

El Lunes 5 pasado un grupo de niños, de los Barrios El Espejo y la Aduana, se encontraban jugando carnaval en el sector “La Burra” cuando fueron… pic.twitter.com/yGGzwv84fM — Zair Mundaray (@MundarayZair) January 12, 2026

En el operativo también privaron de libertad a ocho hombres, quienes en la actualidad siguen detenidos.

Familiares contaron que a los adolescentes no se les permitió la defensa privada y quedaron privados de libertad por los delitos calificados como incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir, reseñó el diario El Tiempo.

#URGENTE Frente a la escándalo nacional que ha sido el secuestro de estos adolescentes, en horas de la madrugada de hoy desde Polibolívar llamaron a sus familiares y les fueron entregados en la sede policial, a esta hora no se conoce si están sometidos a cautelares. Hacer la… https://t.co/feTapc8Pxd pic.twitter.com/m9ijATlUvk — Zair Mundaray (@MundarayZair) January 13, 2026

No obstante, este lunes, los familiares empezaron a recibir llamadas por separado de los tribunales donde les pedían que se apersonaran. Se comunicaron entre ellos y al llegar al lugar recibieron la noticia de las excarcelaciones.

Las liberaciones empezaron a las 12:20 a.m. En las afueras del centro de detención se concentraron familiares y vecinos de los jóvenes, quienes los recibieron con música. Además, reiteraron que nunca debieron estar tras las rejas.

No obstante, los familiares no recibieron información sobre las condiciones de la liberación, por lo que desconocen si tendrán libertad plena o quedarán bajo régimen de presentación.