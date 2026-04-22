«No llegaron a los hospitales»: la denuncia de la Federación Médica sobre medicamentos enviados por EEUU

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció que el 90% de los hospitales están «desabastecidos y abandonados» e instó al gobierno nacional a atender la crisis en el sector salud.

León encabezó una rueda de prensa en la tarde del martes. Al ser consultado sobre el estado de los centros de salud, denunció que el cargamento de medicamentos enviado por Estados Unidos «no llegó a los hospitales».

«Aunque vimos gráficas donde realmente se veían en algunas cajas que decía que eran medicamentos. Eso no se vio en los hospitales. No ha habido control perceptivo de esos medicamentos en los hospitales», indicó León, de acuerdo a Contrapunto.

«El 90% de los hospitales están desabastecidos y abandonados», aseveró León. En tal sentido, aseguró que un 5% de los centros de salud son «vitrinas» en donde han mejora las instalaciones.

León alertó que este 5% representa apenas 15 centros asistenciales en el país. «Pero la mayoría de los 301 hospitales están abandonados», aseveró.

LEÓN SOBRE EL SALARIO

Por otra parte, León exhortó al recién nombrado ministro de Salud, Carlos Alvarado, a «sentarse a dialogar» con el sector. Así pues, esperan que se puedan negociar y firmar un nuevo contrato colectivo con los trabajadores de salud.

En medio de exigencias por mejoras salariales desde distintos sectores, León se sumó a estas peticiones. Para el gremialista, el salario mínimo de los médicos venezolano debe estar fijado en 1.500 dólares, mientras que la escala máxima se eleva entre los 2.600 y 3.150 dólares.

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León sostuvo que «el bolsillo de los venezolanos es el que está sancionado», alertando que no se ha dado un aumento de salario en cuatro años. «Ya no es ni sal ni agua, es solo agua. En Venezuela no hay salario mínimo», sentenció.