Encontraron 500 cajas de licor almacenado ilegalmente en Hospital de Los Magallanes de Catia, están buscando a los responsables

Organismos de seguridad incautaron 500 cajas de licor que se encontraban almacenadas de manera ilegal en un espacio del Hospital de Los Magallanes de Catia, en Caracas.

«Estamos haciendo una inspección donde se encuentra el cuarto de máquinas de bomba del hospital. Aquí está un señor de nombre de Carlos Ramírez, el cual tenía la llave y la custodia de acá. Aquí tenemos, presuntamente, porque no hemos comenzado con el conteo, 350 cajas de ron, 150 de vino caroreña», dijo el comisario general de PoliCaracas, Robinson Navarro.

Destacó que lo más grave de esta situación es que comprometía severamente la seguridad en el centro de salud. «Fíjense cómo está esto, aquí el licor encima de los tubos. Herramientas están encima de todo lo que es la maquinaría y de las válvulas», destacó.

«Este licor acá no tiene ningún tipo de permisología», añadió.

#22Abr | Organismos de seguridad incautaron 500 cajas de licor que se encontraban almacenadas de manera ilegal en un espacio del Hospital de Los Magallanes de Catia, en Caracas. Video: RRSS pic.twitter.com/q60KQ1vdtJ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 22, 2026

Además, adelantó que buscarán dar con todos los implicados. «Vamos a realizar la incautación y a iniciar una investigación penal para ver de dónde procede, quién autorizó y quién metió este licor en este espacio que le pertenece al hospital».

Por otra parte, destacó otro caso que iba a tratar dentro del hospital en ese mismo momento, del cual no dio mayores detalles. «Ahora vamos a pasar a otro espacio donde presuntamente se encuentra una familia en los talleres del hospital», concluyó.