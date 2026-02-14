«No hay un solo país de América que tenga mejores índices»: Diosdado Cabello destacó baja tasa de criminalidad

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, celebró este sábado la baja tasa de criminalidad que ha registrado el país durante los últimos años, asegurando que no hay otro país en el continente que tenga mejores índices de seguridad.

«Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay», dijo el ministro durante la adecuación de los cuadrantes de paz, en el estado Nueva Esparta.

Asimismo, afirmó que en el país se registran «menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes», al tiempo que destacó que las todas las semanas se revisan «los índices delictivos».

DELITOS DIGITALES ENCABEZAN LA LISTA

Cabello informó también sobre el repunte de los crímenes «digitales», pero destacando la actitud «consciente» del pueblo venezolano .

En este sentido, informó de un aumento en las solicitudes para ingresar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), lo que, a su juicio, demuestra que la gente «no tiene miedo», a pesar de ocurrido en el país el pasado tres de enero.

OPERATIVO CARNAVALES 2026 INICIÓ ESTE JUEVES 12 DE FEBRERO

El ministro dio inicio este jueves al operativo Carnavales 2026 durante una visita que realizó al estado Falcón, uno de las entidades que recibe más temporadistas durante este asueto.

«Van a estar compañeros de diferentes ministerios desplegados a lo largo y ancho, 228.028 personas. Su trabajo va a ser estar esos días atendiendo a los venezolanos, prestando atención, apoyo», explicó Cabello.

Además, sostuvo que habrá «3750 vehículos a la orden de los temporadistas, 11.040 motos; 1348 bicicletas. Vamos a tener desplegados 470 vehículos especiales contra incendios y rescate».

En este sentido, destacó otras unidades estarán disponibles para los temporadistas. «Van a haber 556 ambulancias en todo el país; 71 grúas totalmente gratuitas; siete aeronaves entre helicópteros y aviones para cualquier emergencia; 134 embarcaciones».