«No hay un solo barril de petróleo que salga sin que se pague», dice Delcy Rodríguez sobre acuerdos internacionales 

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que todo el petróleo exportado ha sido pagado por los compradores, a la vez que insistió en que los ingresos son destinados en «nuestro pueblo».

Rodríguez realizó esta tarde una actividad en la localidad de Guacara, en el estado Carabobo. Uno de los principales puntos de su discurso radicó en el «crecimiento económico» y los acuerdos alcanzados en los últimos meses.

«Cada acuerdo internacional lo firmamos por nuestro pueblo. No hay un solo barril de petróleo que salga de este país sin que se pague. Una sola molécula de gas que se venda que no se pague. No hay un solo gramo de oro que no se pague», acotó.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron apenas unas horas después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijera que «tomó Venezuela con gran éxito» y le enviaron «como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo».

INGRESOS Y ELECCIONES

La mandataria también aseguró que, en el marco del impulso de la economía, se pretende «recuperar el ingreso de los trabajadores». Para ello pretende destinar ingresos petroleros, además del oro venezolano bloqueado en el Banco de Inglaterra.

«Esos ingresos los defendemos porque son para nuestro pueblo. Todo, todito, es para nuestro pueblo. Nosotros queremos un crecimiento económico frondoso que se traduzca en felicidad para todos los ciudadanos», indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTAS SON LAS EXIGENCIAS DE LA PLATAFORMA UNITARIA SOBRE MARÍA CORINA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA

Citando la reciente reunión con las delegaciones de la Mesa de Diálogo, Rodríguez pidió que las próximas elecciones sean para «resolver problemas» de la ciudadanía y que se deben «respetar las garantías» de ganadores y derrotados.

Al igual que en otras alocuciones, Rodríguez responsabilizó al «bloqueo» por la crisis eléctrica. También afirmó que su gobierno ha adquirido maquinaria y espera que la situación mejore progresivamente.