«No está todo garantizado, pero hay que dar la pelea»: Jesús María Casal incluyó su nombre entre los candidatos para el TSJ

El abogado constitucionalista, Jesús María Casal, anunció este martes que se postuló entre los aspirantes para ocupar un cargo dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el actual proceso que se está llevando a cabo para renovar al poder judicial en el país.

«Te confieso que pienso postularme al TSJ. Me voy a postular porque pienso que es un momento para dar una contribución al país y hacer un esfuerzo para lograr la reinstitucionalización del poder judicial y junto a otros distinguidos colegas que lo estarán haciendo también quiero poner mi nombre a disposición del país en ese proceso de reinstitucionalización», dijo en conversación con Román Lozinski.

«El baremo lo que debe favorecer es que todas las trayectorias sobresalientes deben ponderarse debidamente en todos los aspectos académicos», indicó.

El Dr. @jesusmariacasal anunció su postulación como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Lo hace, dijo, para contribuir a la reinstitucionalización del país https://t.co/kyiOS32lHG https://t.co/QKwWuuC7iA — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) November 3, 2026

En este sentido, resaltó que es momento de que actúen los venezolanos que tengan las capacidades necesarias.

«Estamos en un momento en el que puede terminar de aflorar, como todo queremos, esa democratización de Venezuela. No todo depende de factores externos, depende también de lo que nosotros hagamos. En el caso de la justicia tiene su propia identidad y reclama su propio espacio, que no necesariamente coincide con la agenda político-partidista. Estas situaciones a veces de tanta incertidumbre política, de no total claridad sobre lo que viene, son momentos que ese espacio puede llenarse con la justicia», acotó.

«No está todo garantizado, pero hay que dar la pelea. No debemos esperar las condiciones ideales para fajarnos, hay que hacerlo ahora, a pesar de la incertidumbre y limitaciones. Claro, manteniendo un ojo crítico, manteniendo la libertad para en un momento determinado separarse si algo debe denunciarse, pero sí con buena fe, con buena disposición, tratar de participar y contribuir en la medida que el proceso lo permita», concluyó.