Alertan sobre casos de mal de Chagas por frutas contaminadas, asi lo reveló infectóloga de la UCV

El equipo de especialistas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha detectado casos de mal de Chagas por frutas o alimentos contaminados, según la infectóloga María Eugenia Landaeta.

Landaeta concedió una entrevista a VPItv y se enfocó en los casos de transmisión oral del mal de Chagas. Se trata de aquellas personas que han consumido bebidas o frutas que estuvieron en contactos con chipos.

«El Instituto de Medicina Tropical, la (directora) Belkisyole Alarcón de Noya y su equipo, han detectado, por ejemplo, desde 2014 más o menos, algunos brotes de Chagas, pero de transmisión oral», apuntó Landaeta.

La especialista precisó que en el país «hay cierto número de casos de Chagas». «Lo que pasa es que la mayoría de los casos son por picaduras de insecto que se llama el chipo», dejando la transmisión oral en segundo plano.

MAL DE CHAGAS POR LAS FRUTAS

Landaeta citó especialmente aquellos casos en los que el chipo transmisor es de una especie llamada Panstrongylus. «No es tan transmisora como las otras especies que están en el interior del país», apuntó, aunque sí representa un riesgo.

«Si uno está haciendo un jugo de frutas en una olla en un patio, por ejemplo, que eso fue lo que sucedió en Chacao y que ha sucedido en algunos otros sitios, el Panstrongylus puede meterse dentro de las frutas», dijo Landaeta al canal VPItv.

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Al licuar las frutas para hacer jugo, todo el líquido se termina contaminando, exponiendo a quienes consuman la bebida. «Cuando se le sirven esos jugos a los niños, sobre todo que son las personas más vulnerables», señaló.

Landaeta agregó que los casos agudos del mal de Chagas tienen una «carga parasitaria es bastante alta». Los síntomas pueden ser de «rápida aparición y severos», destacando fiebre alta y problemas del corazón, como pericarditis o miocarditis.