Las revelaciones de Diosdado Cabello sobre Alex Saab y su deportación a EEUU

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que el empresario colombiano Alex Saab se presentó con una cédula de identidad venezolana falsa desde 2004.

«Alex Saab no es venezolano. Siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal. No tiene ningún tipo de sustento dentro del Saime que es el organismo que otorga las cédulas en Venezuela», acotó el también ministro de Interior, Justicia y Paz.

«Tenía una fecha de emisión del documento supuestamente de 2004, para que quede más o menos claro. Saquen la cuenta de cuando comenzó la presencia de Alex Saab aquí en Venezuela y él se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas», añadió.

#18Mayo | El secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que el empresario colombiano Alex Saab se presentó con una cédula de identidad venezolana falsa desde 2004: «Alex Saab no es venezolano. Siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal».… pic.twitter.com/xMeMeTfJwE — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 18, 2026

En este sentido, destacó que las propias autoridades venezolanas descubrieron el fraude. «Nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada. No hay ningún expediente en el Saime que certifique que esa persona sea venezolano, por eso tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero».

Asimismo, explicó por qué lo enviaron a los Estados Unidos. «¿Por qué fue deportado hacia allá? Porque ese fue el último país de donde el vino para Venezuela. Nosotros hicimos lo que nos corresponde».

«Quiero dejar constancia, que no es venezolano. No hay ningún documento que sustente que sea venezolano, así como ha habido personas que han tenido acceso a una cédula fraudulenta de Venezuela y los presentan como venezolanos», recalcó.

«Cuando a alguien se le da la cédula venezolana ¿Qué es lo primero que se aprende? El número. Cuando se le preguntó el número de cédula dijo ‘no me acuerdo’ ¿Dónde la sacó? ‘no me acuerdo’ ¿Quién se la entregó? ‘no me acuerdo’. Está documentado porque sabíamos que iba a haber cosas de estas», concluyó.