Encargado de negocios de EEUU visitó dos hospitales en Caracas, esto dijo sobre medicamentos enviados por Washington

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, visitó este lunes el Hospital Domingo Luciani y al Hospital Pérez Carreño en Caracas,

De acuerdo a lo reseñado en las redes de la embajada, el diplomático señaló que pudo «comprobar de primera mano cómo los suministros médicos procedentes de los Estados Unidos benefician al pueblo venezolano».

«El plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, ha contribuido a restablecer los lazos entre nuestros países y a reforzar la cooperación en ámbitos fundamentales, como la energía, la generación de electricidad y la atención sanitaria, con el fin de apoyar la estabilización y la recuperación de Venezuela», indicó.

En las imágenes publicadas por la embajada se observa que entre los medicamentos que llegaron al centro de salud está la ciprofloxacina, un antibiótico de amplio espectro.

Hoy, en Caracas, durante mi visita al Hospital Domingo Luciani y al Hospital Pérez Carreño, he podido comprobar de primera mano cómo los suministros médicos procedentes de los Estados Unidos benefician al pueblo venezolano. El plan de tres fases del @POTUS y @SecRubio ha… pic.twitter.com/dlcvkqmxfn — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 18, 2026

LOS MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS

Vale recordar que el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció que el cargamento de medicamentos enviado por Estados Unidos «no llegó a los hospitales».

«Aunque vimos gráficas donde realmente se veían en algunas cajas que decía que eran medicamentos. Eso no se vio en los hospitales. No ha habido control perceptivo de esos medicamentos en los hospitales», apuntó.

Además, destacó que el 90% de los hospitales están «desabastecidos y abandonados» e instó al gobierno nacional a atender la crisis en el sector salud.

Sin embargo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó las críticas por el manejo de los medicamentos enviados por Estados Unidos y afirmó que el 47% de los fármacos fueron distribuidos a distintos centros de salud.

«Los medicamentos van al Instituto de Higiene para su verificación y que se puedan utilizar con absoluta seguridad y luego van a su distribución», dijo Rodríguez.

Incluso precisó que Estados Unidos envió medicamentos valuados en dos millones de dólares. Al tiempo que informó que los gobiernos de Brasil y Emiratos Árabes Unidos también habrían enviado equipos y fármacos.