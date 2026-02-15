Venezuela

Niños, disfraces y el futuro: El mensaje de Laura Dogu a los venezolanos con motivo del Carnaval

La encargada de Negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, ratificó su compromiso con todos los venezolanos en medio de las fiestas de Carnaval.

«Este fin de semana de Carnaval, familias venezolanas se reúnen. Los niños comparten risas mientras están disfrazados y muchos vecinos se reúnen para tener momentos de alegría», destacó en un mensaje divulgado en las redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

En esta línea, la funcionaria recalcó su disposición en trabajar para que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de estas fiestas. «Estas tradiciones nos recuerdan los objetivos por los que trabajamos: una Venezuela donde cada familia pueda construir su futuro en paz y prosperidad», asentó.

Este mensaje llega poco después de que Dogu, anunció el arribo al país de un cargamento de medicinas para los venezolanos.

«¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano», dijo Dogu el pasado viernes.

En las imágenes de la publicación se puede ver que el cargamento llegó por vía aérea y lo recibió la propia funcionaria diplomática en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

«Entendemos la importancia de establecer una base fuerte en el sistema de salud. Esta es la primera entrega de suministros médicos para Venezuela. Vamos a traer más en los próximos días y semanas», comentó.

