Niegan amnistía a periodista que estuvo encarcelado, denuncia SNTP

(EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este lunes que un tribunal negó la solicitud de amnistía del periodista Rory Branker, quien estuvo detenido casi un año y fue excarcelado en medio del proceso de liberaciones iniciado en enero por el Gobierno encargado.

Según informó el sindicato en X, Branker introdujo su solicitud conforme a la Ley de Amnistía promulgada en febrero, pero el tribunal le notificó este lunes que «no procede» el sobreseimiento o anulación de su caso.

«La decisión mantiene abierto el proceso penal en su contra y confirma que su excarcelación no significó el fin de la persecución», cuestionó la gremial.

Con esta decisión, agregó el SNTP, se mantienen los cargos contra el periodista, quien fue imputado por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, en un proceso judicial que el sindicato consideró «carente de garantías».

#AlertaSNTP | Tribunal le niega libertad plena a Rory Branker (@RoryBranker), editor de @la_patilla. Este #6Abr fue notificado de que no procede el sobreseimiento de su causa, pese a que fue solicitado conforme a la Ley de Amnistía. La decisión mantiene abierto el proceso penal… pic.twitter.com/MNhTEyViIx — SNTP (@sntpvenezuela) April 6, 2026

A juicio de la organización, esta decisión «evidencia la aplicación discrecional» de la Ley de Amnistía.

Branker, editor del medio web La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP.

En septiembre pasado, el sindicato informó que la familia del periodista pudo verlo por primera vez en un calabozo policial, tras estar en paradero desconocido durante «206 días».

El periodista fue excarcelado el pasado 4 de febrero, tras once meses de detención, en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero y que ha continuado tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero.

En el marco de este proceso, 8.416 personas habían recibido libertad plena hasta el pasado 26 de marzo, según datos del Parlamento, que no ha divulgado una lista con las identidades de los beneficiados.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.