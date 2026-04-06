EN VIDEO | ¿Cuántas personas se movilizaron en Semana Santa? Esto revelaron las autoridades

Más de 13 millones de venezolanos se movilizaron durante esta Semana Santa, representando un importante aumento respecto al asueto del año pasado, de acuerdo a un balance presentado por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

Rodríguez visItió la comuna La Silsa, en Caracas, junto a varios de sus ministros. Durante su alocución, brindó un balance de la Semana Santa y precisó cuántas personas se movilizaron en estas fechas.

«El 10.51 % más de movilizaciones que en el año 2025, eso habla del espíritu que hay en Venezuela, el espíritu de resiliencia que nada nos detiene, el espíritu de seguir avanzando, donde todo esto es un esfuerzo en realidad de todo el país», indicó.

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, respaldó estas cifras. «Creo que eso nos demuestra y nos sigue reafirmando que el motor de desarrollo económico basado en el turismo tiene mucha fuerza», agregó.

RODRÍGUEZ MENCIONA LOS DESTINOS

Delcy Rodríguez citó especialmente el parque nacional Morrocoy, en el estado Falcón, y felicitó a los visitantes por su actitud en Semana Santa. También agradeció la labor de los organismos de seguridad y emergencias.

«Tuvimos un Morrocoy sustentable con respeto a los derechos a la naturaleza, gracias a una planificación perfecta», expuso Rodríguez. En el parque nacional instalaron más de 400 puntos de atención para los 1,6 millones de visitantes esta Semana Santa.

Por otra parte, Rodríguez precisó que el estado Falcón fue el más visitado en esta Semana Santa. Luego se ubicaron, respectivamente, La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Sucre y Caracas.

Rodríguez detalló que la mayor parte de los turistas visitaron playas y montañas en Semana Santa. Sin embargo, también hubo destinos religiosos, como la Basílica Santa Teresa en Caracas, a donde acudieron más de dos millones de fieles.