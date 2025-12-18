«Ni una gota de petróleo puede salir para EEUU»: Diosdado Cabello dice que el país está bajo una «amenaza real»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que los Estados Unidos no tendrá éxito en sus planes para acceder al petróleo venezolano.

«Aquí estaban la semana pasada los compañeros petroleros, y yo les dije, ¿Ustedes están listos? Dijeron que sí, porque quien amenaza así, no conoce al venezolano. Ni una gota, pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota en ninguna circunstancia», dijo durante su programa televisivo.

En este sentido, reiteró que «no habrá petróleo regalado, ni robado, para ningún poder extranjero», aunque alertó que el país está «bajo la amenaza real, cierta, de un imperialismo decadente».

Asimismo, rechazó el mensaje emitido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que anunciaba un bloqueo naval en contra de petroleros sancionados de Venezuela. «Aquí se caen todas las caretas y todo el montaje, aquí es una confesión. Si esto no fuese tan grave, si esto no fuese escrito en la propia cuenta del presidente de los Estados Unidos, estaba para muchas cosas, pero en verdad esto es aberrante. Que Venezuela le está robando a Estados Unidos tierra, que Venezuela le está robando a Estados Unidos petróleo, que Venezuela le está robando a Estados Unidos otros activos. Por Dios, revise la historia, señor presidente, revise la historia», indicó Cabello.

“Nada más puedo decirle a usted que Nueva York y Washington están asfaltadas con asfalto venezolano robado, sin pagarle ni un centavo a Venezuela», afirmó.

LEGIÓN DE LA LIBERACIÓN DESDE EL EXILIO

A la par de la agresión de Estados Unidos, Cabello afirmó que la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz María Corina Machado está preparando su propia estrategia.

«María Corina ha hablado con grupos de mercenarios a sueldo, donde ha habido ideas como operaciones relámpago en embajadas ubicadas en Venezuela, hasta atentados que irriten a la comunidad internacional para que estos, por venganza, decidan apoyar al inmundo», afirmó.

En esta línea, señaló que está comenzando su plan de la «legión de la liberación». «Mientras tanto, ella solo le negará el destino a lo que Trump pueda hacer contra nuestro país. Pues armar ese plan de liberación le llevará unos dos meses y mucho dinero. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando por la paz del país, no dejaremos que nos arrebaten nuestro futuro».

Con respecto a la preparación de María Corina, reveló que iniciará una gira en enero por Europa. «Se reunirá con los dueños de tres empresas de mercenarios para diseñar un plan que incluya la contratación de excombatientes de la guerra de Ucrania y Rusia, esto con el fin de construir un ejército privado que ella bautizará como Legión Internacional por la Libertad».

«El fin de estos mercenarios será el desarrollo de operaciones especiales y quirúrgicas, no solamente en Venezuela, sino en varios países del mundo, ya que la segunda etapa de la Operación Fénix consiste en atentar contra altos dirigentes del chavismo que se encuentran dentro o fuera cumpliendo misiones en el extranjero», sostuvo.

MARCO RUBIO SUBESTIMÓ A VENEZUELA

Por otra parte, Diosdado Cabello afirmó que Marco Rubio se encuentra «frustrado» por los resultados que ha tenido su estrategia contra el gobierno de Maduro.

«Según sus cálculos y lo que le vendió al catire, el despliegue militar en el Caribe iba a torcerle el brazo a Nicolás Maduro y doblegar a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Spoiler, no pasó. Y no pasa y no pasará», acotó.

«Rubio no solo subestimó al gobierno venezolano, sino que sobreestimó su propio peso político. Pensó que bastaban amenazas, buques y titulares para provocar una rendición exprés, y como eso no le dio los resultados esperados, ahora arrastró de lleno a Trump a un callejón de profundas contradicciones», continuó.

Asimismo, advirtió que la ofensiva estadounidense le puede traer graves consecuencias a la administración de Trump. «Su famosa máxima presión no es más que un juego explosivo, ellos no tienen la mínima noción de las consecuencias. Lo más dolorosamente cómico es ver cómo estos autoproclamados expertos en geopolítica arrastran a Trump a un callejón sin salida. Líderes demócratas y republicanos admitieron su frustración».

Según Cabello, María Corina, junto a Marco Rubio y altos ejecutivos de la ExxonMobil, se estuvieron moviendo en la Casa Blanca para que Trump decretara un bloqueo petrolero total a Venezuela. «Todo esto para, entre otras razones, levantar algo de imagen. Pues, prácticamente, se fue el año 2025 y no ocurrió la ocupación militar que los palangristas de María Corina prometieron».

«Algunos dijeron, si llega diciembre y no me como las hallacas en Venezuela, me retiro. Se están retirando por décima vez, por vigésima vez», acotó.

CIBERATAQUE CONTRA PDVSA

Cabello reveló que ya ubicaron la agencia hacker que creó el virus cibernético con el que atacaron recientemente a PDVSA.

«Está ubicada en Singapur, y por supuesto que la misma Sayo está detrás de todo esto. La ubicación de la agencia, las direcciones IP, la transmisión de datos y unas conversaciones raras allí, ya te las estoy haciendo llegar al grupo de WeChat».

«El hacker que hizo los ataques cibernéticos contra la industria petrolera venezolana es un coño albanés, que la banda albanesa puso en contacto con La Sayo en el marco de la operación Fénix», concluyó.