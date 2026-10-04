«Ni un día dejé de soñar con regresar»: Reapareció en Caracas Luis Peche, activista de DDHH atacado en Bogotá hace casi un año

Luego de casi 500 días fuera de Venezuela este domingo 4 de octubre reapareció en Caracas el activista por los DDHH Luis Peche Arteaga, quien hace casi un año sufrió un ataque en Bogotá, capital de Colombia.

A través de sus redes sociales, Peche publicó fotos que ilustran su regreso, específicamente su participación en el “Caracas Rock 2026”.

“498 días después: hola, Caracas. Fueron 498 días. Ni un día dejé de soñar con regresar luego de salir forzosamente. Algunos días lo veía muy lejano, me parecía que pasarían años hasta poder volver. Pero en ningún momento, incluso en los más difíciles, dejé de visualizar el volver a hacer mi vida en esta ciudad”, destacó.

También resaltó el hecho de que su regreso lo marcó su participación en la competencia, pues refleja lo que más le gusta hacer.

“Fueron 498 días y al volver elegí empezar este ciclo haciendo lo que más me gusta: corriéndola, de madrugada, junto a mis amigos y a mi familia, los que nunca dejaron de estar para mí”.

Peche admitió que tiene temor, porque su retorno no está exento de riesgos. Sin embargo, dijo que decidió “asumirlos, así como lo han hecho cientos de personas que se vieron obligadas a marcharse por las muchas consecuencias de haber sufrido una dictadura”.

Reflexionó acerca de que Venezuela aún no es el país que desea. “Aún no es el país que quiero. Porque quedan cientos en las cárceles por motivos políticos, porque quedan cientos que aún no pueden regresar a su tierra y porque aún no tenemos instituciones independientes”.

Incluso, manifestó que todavía no cree “que pueda denunciar aquí que hace un año intentaron matarme en Bogotá confiando en obtener respuestas certeras”.

No obstante, advirtió que “en este momento la transición a la democracia solo será una realidad si todos hacemos nuestra parte para que se concrete. Desde mi área quiero aportar a ello”.