VIDEO: La grave denuncia de Luis Peche y Yendri Velásquez a dos meses de haber sufrido atentado en Bogotá

El politólogo y periodista venezolano, Luis Peche Arteaga, denunció este sábado que a dos meses del atentado que sufrió junto al también activista criollo Yendri Velásquez en Bogotá, Colombia, aún no hay avances en la investigación penal del caso.

Así lo manifestó en un video que subió a sus redes sociales, donde lamentó que aún no se haya identificado a los responsables del hecho.

«Cuando se están cumpliendo dos meses del intento de asesinato que mi hermano Yendri Velásquez, junto a mi persona, sufrimos en Bogotá. Lamentamos tener que grabar este video para decir que no ha habido ningún tipo de avance, ningún tipo de adelanto con relación a las investigaciones de nuestro caso», alertó Peche.

«Es urgente que las autoridades colombianas tomen medidas con relación a este caso. Esclarecer responsabilidades nos va a permitir determinar quienes son los responsables materiales e intelectuales de los hechos, y así impedir que algo como lo que nos sucedió a nosotros le pueda suceder a cualquier otro activista o migrante venezolano», agregó el comunicador.

HICIERON UN LLAMADO A LA CANCILLERÍA Y A MIGRACIÓN COLOMBIA

Por su parte, Velásquez instó a las instituciones colombianas a avocarse al caso, para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro.

«Igualmente, hacemos un llamado a la cancillería y a Migración Colombia, a que agilicen los procesos de regularización y protección de las personas migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en territorio colombiano y podrían estar enfrentando algún tipo de amenazas como los hechos que vivimos Peche y yo», argumentó el activista.

«Además, queremos también agradecer a las organizaciones internacionales, organizaciones locales y venezolanas de Derechos Humanos que se han avocado en acompañarnos. La solidaridad ha sido fundamental para poder mejorar, para poder salir adelante y sabemos que a través de la solidaridad también vamos a lograr que se haga justicia en nuestro caso e impedir que algún otro venezolano o persona que esté en riesgo como lo estuvimos nosotros», sentenció Velásquez.