Negaron atención médica voluntaria a dos presos políticos en huelga de hambre en Zona 7

Autoridades del centro de reclusión en Zona 7 le habrían negado atención médica a los presos políticos que se encuentran descompensados por la huelga de hambre que están haciendo desde hace más de 48 horas.

El doctor Rafael Arreaza alertó sobre la necesidad de que estas personas reciban atención médica. «Ayer había dos descompensados al punto de que están esperando una ambulancia».

«Intentamos entrar de forma ordinaria, no nos lo permitió el jefe que está adentro el oficial Sifontes, dijo que requería una orden de un tribunal. Le dije que acostumbro a ver a los presos en todas partes y esta es la primera vez que me piden la orden de un tribunal. Yo lo que vengo es a ayudar. Yo no vine aquí a hacer política o hacer algún alboroto. Vine a ayudar, a ver a los necesitados y traje medicinas, e insumos para ayudar a tomar la glicemia. Tenemos tensiómetros y medicamentos de primera línea para atención de emergencia», denunció el galeno.

#URGENTE | ZONA 7.📍 La atención médica a los presos políticos fue negada por las autoridades del centro de reclusión. ¡¡HACEMOS UN LLAMADO URGENTE!! La huelga de hambre es un derecho a protestar que debe ser respetado, negar la atención médica a los presos políticos es una… pic.twitter.com/DFduCFEVig — Realidad Helicoide (@RHelicoide) February 16, 2026

En este sentido, destacó que todos saldrían beneficiados con su labor, incluidos los custodios.

«También es para ayudarlos a ellos mismos porque el problema no es solo de los que están en huelga de hambre descompensados. El problema de los oficiales es que si se les muere uno es responsabilidad de ellos», acotó.

«Yo puedo atender esa emergencia, soy un médico con 44 años de graduado», concluyó.