Venezuela

Negaron atención médica voluntaria a dos presos políticos en huelga de hambre en Zona 7

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
presos

Autoridades del centro de reclusión en Zona 7 le habrían negado atención médica a los presos políticos que se encuentran descompensados por la huelga de hambre que están haciendo desde hace más de 48 horas.

El doctor Rafael Arreaza alertó sobre la necesidad de que estas personas reciban atención médica. «Ayer había dos descompensados al punto de que están esperando una ambulancia».

Leer Más

Piden ayuda para mascotas sobrevivientes de tragedia de Tejerías
Los nacidos en la ‘era del smartphone’ (2010), es la generación con más depresión y ansiedad
53,9% de los venezolanos está de acuerdo con la decisión del TSJ tras análisis electoral, según QSocialNow

«Intentamos entrar de forma ordinaria, no nos lo permitió el jefe que está adentro el oficial Sifontes, dijo que requería una orden de un tribunal. Le dije que acostumbro a ver a los presos en todas partes y esta es la primera vez que me piden la orden de un tribunal. Yo lo que vengo es a ayudar. Yo no vine aquí a hacer política o hacer algún alboroto. Vine a ayudar, a ver a los necesitados y traje medicinas, e insumos para ayudar a tomar la glicemia. Tenemos tensiómetros y medicamentos de primera línea para atención de emergencia», denunció el galeno.

LEA TAMBIÉN: DENUNCIARON «DELICADO» ESTADO DE SALUD DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS POR HUELGA DE HAMBRE, OTRA MADRE SE DESCOMPENSÓ

En este sentido, destacó que todos saldrían beneficiados con su labor, incluidos los custodios.

«También es para ayudarlos a ellos mismos porque el problema no es solo de los que están en huelga de hambre descompensados. El problema de los oficiales es que si se les muere uno es responsabilidad de ellos», acotó.

«Yo puedo atender esa emergencia, soy un médico con 44 años de graduado», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Saime realiza operativo especial durante asueto de Carnaval, activa unidades móviles en todo el país
Venezuela
Sudeban  Anmy Pérez
Designaron a Anmy Pérez como superintendente de Sudeban: ¿Qué significa esto en la «nueva arquitectura cambiaria»?
Venezuela
autopista
EN VIDEOS: Autobús de pasajeros chocó contra una de las defensas de la autopista Francisco Fajardo, hubo cuatro heridos
Sucesos