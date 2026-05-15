¿Necesitas salvoconducto para ingresar al país? Este es el nuevo método que habilitó el Gobierno

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó una página web en donde los venezolanos podrán solicitar un salvoconducto para ingresar al país, en caso de que tengan el pasaporte vencido o extraviado.

Esta herramienta, enfocada especialmente en los migrantes, busca facilitar el ingreso al país para quienes no tenga pasaporte vigente. El costo del salvoconducto es de 60 dólares y se puede usar de forma temporal.

La Cancillería difundió una circular entre sus misiones diplomáticas, informando sobre esta medida. Los venezolanos radicados en el extranjero que deseen obtener el salvoconducto tendrán que registrarse en la página web: https://documentodeviaje.mppre.gob.ve.

«A partir del 1 de junio, los cinco sin pasaporte vigente podrán solicitar este documento excepcional temporal a Venezuela. El trámite se realizará de forma rápida y segura a través del portal oficial», indica el texto.

REQUISITOS PARA EL SALVOCONDUCTO

Las autoridades detallaron que la página web ofrecerá «un sistema de pago electrónico» para obtener el salvoconducto, aunque hay una serie de requisitos. «Este documento será validado únicamente para los fines y rutas autorizadas», indica.

«Tendrá carácter estrictamente temporal y no sustituye al pasaporte ordinario», indica el Ministerio. «Será emitido únicamente previa verificación de identidad y validación de los requisitos establecidos», explicó.

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Las autoridades habilitaron hace dos años el salvoconducto para que los venezolanos sin pasaporte puedan ingresar al país. Sin embargo, el documento se tenía que solicitar en las embajadas de Venezuela.