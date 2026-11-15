¿Necesitas cambiar el correo electrónico en el Saime? Estos son los pasos a seguir, según el organismo

A través de sus redes sociales, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció los pasos a seguir si los usuarios desean actualizar el correo electrónico registrado en el portal del organismo.

El ciudadano que desee hacer este cambio puede hacerlo en cualquier oficina del país y no necesita llevar ningún recaudo. Además del nuevo correo, los usuarios también tienen que registrar sus huellas digitales.

Igualmente, en el post se aclara que se trata de un trámite completamente gratuito. El Saime destacó que la actualización solo requiere que el usuario esté presente en la oficina.

Agregó que esto “permite prestarte un servicio más eficiente y garantizar la recepción oportuna de tus trámites”.

También exhortó a los ciudadanos que requieran hacer el trámite, a acudir a la oficina más cercana.

“¡Acércate a la oficina más cercana y realiza tu actualización! ¡En el Saime, estamos para servirles!”, publicó la institución.