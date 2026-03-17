Nazareno de San Pablo: Revelan detalles sobre las misas que celebrarán en su honor

Las autoridades eclesiásticas brindaron este lunes detalles sobre las misas que se celebrarán el 1 de abril, Miércoles Santo, en honor al Nazareno de San Pablo en Caracas.

El padre Armelím De Sousa, rector de la Basílica Santa Teresa,, precisó que este año se llevarán a cabo 12 misas por el Nazareno. En tal sentido, invitó a los feligreses a participar en las celebraciones litúrgicas de Semana Santa.

«A la medianoche tendremos la primera misa y habrá consecutivamente (eucaristía) cada hora y media. Tendremos 12 misas en total. En los últimos años, las misas las hemos venido celebrando en la plaza Diego Ibarra», detalló.

De Sousa afirmó que continuarán con las misas en esta plaza del centro de Caracas, «permitiendo que la mayor cantidad de fieles pueda participar». Luego el Nazareno protagonizará el tradicional recorrido por las calles de la capital.

«Allí el Nazareno se trasladará desde la basílica a la plaza y después de la misa, que será presidida por nuestro arzobispo, Raúl Biord Castillo, tendremos la conocida procesión por el centro histórico de la ciudad», agregó.

A LA ESPERA DE LAS MISAS

La Arquidiócesis de Caracas dejó claro que hay otras actividades relacionadas con el Nazareno de San Pablo, más allá de las 12 misas que serán presididas, en su mayoría, por los obispos y arzobispos del país.

El Nazareno permanecerá durante unas dos semanas en el altar mayor de la Basílica para que se pueda encontrar con los fieles. Igualmente, entre el 29 y 30 de marzo, los feligreses podrán ofrendar una orquídea al también llamado Limonero del Señor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: ASÍ FUE LA TRADICIONAL BAJADA DEL NAZARENO DE SAN PABLO QUE MARCA EL INICIO DE LOS ACTOS LITÚRGICOS DE SEMANA SANTA

La tradicional bajada del Nazareno de San Pablo se dio en la tarde del domingo. Así pues, se marcó el inicio de los actos litúrgicos correspondientes a la Semana Santa 2026 en la ciudad capital.