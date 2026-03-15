EN VIDEO: Así fue la tradicional bajada del Nazareno de San Pablo que marca el inicio de los actos litúrgicos de Semana Santa

Este domingo se dio la tradicional bajada del Nazareno de San Pablo, en Caracas, lo que marca el inicio de los actos litúrgicos correspondientes a la Semana Santa 2026 en la ciudad capital.

El acto estuvo a cargo de la Arquidiócesis de Caracas y se produjo en la Basílica de Santa Teresa, donde reposa la mencionada imagen del Nazareno y a donde acudió la feligresía para unirse a esta tradición cristiana de la fe caraqueña.

El párroco rector de la Basílica informó que se preparan para vivir con devoción la Semana Santa, particularmente el Miércoles Santo cuando, como explicó, se celebrarán doce Eucaristías, la mayoría presididas por Arzobispos y Obispos de nuestro país, de acuerdo a lo reseñado en una nota de prensa de la Arquidiócesis.

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«Estamos a 15 días de la Semana Santa, entonces el ambiente, toda esa gran fe y devoción que hay en torno a estos días santos, en torno a esta queridísima y venerada imagen del Nazareno de San Pablo (…) como siempre comenzaremos la santa misa, a partir de la madrugada del miércoles primero de abril y habrá consecutivamente 12 misas en total», apuntó.

Para quienes, como es costumbre, deseen ofrendar una orquídea al también llamado Limonero del Señor podrán hacerlo desde el domingo 29 y lunes 30 de marzo, a fin de preservar las flores.

La imagen del Nazareno de San Pablo permanecerá durante dos semanas en el Altar Mayor de este templo para el encuentro cercano con sus fieles.

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110 CARGADORES DESIGNADOS PARA CARGAR LA IMAGEN DURANTE EL CICLO LITÚRGICO

La organización religiosa informó también que para el actual ciclo litúrgico, un cuerpo de 110 cargadores asumirá la responsabilidad de portar la imagen sobre sus hombros durante la tradicional procesión del Miércoles Santo, prevista para el próximo 1 de abril.

Dada la magnitud de la convocatoria, las autoridades eclesiásticas instaron a los devotos a mantener un comportamiento civil y preventivo.

Entre las recomendaciones de la arquidiócesis, para los que vayan a participar en los actos religiosos de Semana Santa destacan: el portar agua y alimentos ligeros para evitar la deshidratación; de llevar niños mantener contacto físico permanente con ellos; y supervisar estrictamente el encendido de velas para evitar incidentes inflamables dentro del templo.