Venezuela

Murió uno de los leones recién nacidos del zoológico de Maracay

Por Carlos Ramiro Chacín
La Gobernación del estado Aragua informó este miércoles del fallecimiento de uno de los dos leones recién nacidos del Zoológico Las Delicias, de la ciudad de Maracay, producto de severos problemas renales.

Las autoridades anunciaron a finales de noviembre del nacimiento de los leones blancos de Timbavati. Poco antes de cumplir dos semanas de vida, uno de los cachorros falleció en la mañana del martes, expuso la Gobernación en un comunicado.

«El leoncito venía presentando un cuadro de problemas renales infecciosos. Pese a los intensos y dedicados esfuerzos de un equipo multidisciplinario de expertos veterinarios y personal técnico (…) el cachorro no logró superar la complicación de salud», indicó.

La Gobernación aseguró que el personal especializado «brindó atención y cuidado permanente para intentar salvar su vida». Lamentablemente, su estado de salud era demasiado grave y falleció.

DETALLES DE LOS LEONES

Las autoridades detallaron que los cachorros tenían un peso de 1,435 kilogramos. No obstante, uno de los leones, el que terminó falleciendo, tuvo problemas en su crecimiento durante sus dos semanas de vida.

«La hembra ha evolucionado favorablemente, alcanzando los dos kilos y 935 gramos. Sin embargo, el ejemplar macho que lamentablemente falleció registró un peso de un kilo y 760 gramos al momento de su complicación», apuntó la Gobernación.

Tras la muerte del cachorro, el Zoológico Las Delicias y la Gobernación manifestaron su «compromiso con la conservación de la fauna silvestre». También aseguró que defenderán el «bienestar de las especies que habitan» las instalaciones.

