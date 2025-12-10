Venezuela

Así puedes hacer compras navideñas con conciencia: «Utiliza tu dinero de forma coherente»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Isabel Bermúdez Febres, psicóloga especialista en finanzas personales, recomendó hacer compras navideñas con «conciencia», mientras que millones de venezolanos se preparan para las celebraciones decembrinas.

La Navidad ofrece la oportunidad para hacer importantes gastos, comprar obsequios y hasta viajar. En una entrevista para el programa A Tiempo de Unión Radio, Bermúdez indicó que es crucial que los ciudadanos hagan las compras de manera «efectiva».

«Si en este momento sientes la necesidad o el impulso de hacer un gasto mayor durante este mes, pues hazlo con conciencia, utiliza tu dinero de una forma coherente y no deje que llegue enero y te estés comiendo un cable», dijo Bermúdez.

La especialista sostuvo que los compradores deben usar el dinero de una forma en que sea una «herramienta y no una piedra en el camino». Por tanto, Bermúdez insiste en la necesidad de reflexionar fríamente los gastos de esta Navidad.

BERMÚDEZ PIDE «SOLTAR»

Por otra parte, Bermúdez también habló sobre las personas que sienten angustia durante Navidad, especialmente por la ausencia de seres queridos. Ante este escenario, brindó algunos consejos.

En primera instancia, Bermúdez instó a «soltar un poquito las emociones y empezar a ser un poquito más racionales», a la vez que exhortó a evitar la frustración durante Navidad.

Bermúdez también recomendó a los venezolanos que saldrán de viajar durante diciembre a tener «claridad» sobre sus planes y qué desean hacer. Además, pidió estar «preparados» ante cualquier eventualidad que pueda surgir.

