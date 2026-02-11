Murió madre viral que tuvo trillizos en Bolívar, la alegría marcada por una tragedia

Los habitantes del estado Bolívar están de luto por la muerte de la joven Luisa Gómez Bravo, quien perdió la vida poco después de dar a luz a unos trillizos en una clínica de la ciudad de Puerto Ordaz.

De acuerdo al Periódico de Monagas, los hechos se dieron en la Clínica Amazonia. Reportes extraoficiales indicaron que el parto se desarrolló con normalidad y los tres bebés nacieron sin mayores irregularidades.

Se trató de un evento histórico, puesto que Gómez era originaria de la localidad de Guasipati, en el municipio de Roscio. Es el primer nacimiento de trillizos registrado en una habitante de esta pequeña población.

Gómez manifestó su alegría al recibir a sus hijos y hasta llegó a tomarse una fotografía con los trillizos. Sin embargo, con el paso de los minutos, su estado de salud comenzó a empeorar rápidamente.

MUERTE DE GÓMEZ

A pesar de los intentos de los médicos por mantener con vida, Gómez habría fallecido unas pocas horas después del parto. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles oficiales sobre la causa de muerte.

La noticia del nacimiento de los trillizos y posterior muerte de Gómez se viralizó en redes sociales. Decenas de internautas manifestaron su pesar por lo ocurrido, a la vez que enviaron sus condolencias a los familiares de la joven.

Los trillizos quedaron al cuidado de parientes de Gómez tras la inesperada muerte de su madre. Se espera que en los próximos días trasciendan nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia.