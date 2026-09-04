Murió Enzo Cassella, el reconocido productor de radio: Pasó sus últimos días en terapia intensiva

Este viernes murió el reconocido productor radiofónico y vicepresidente de producción del Circuito FM Center, Enzo Cassella a los 78 años de edad.

«Con mucho dolor y pesar anunciamos que nuestro amado Vincenzo Cassella acaba de partir con el Señor», informaron sus familiares en redes sociales

«En este momento no nos salen muchas palabras, pero solo queremos agradecer a Dios por su vida y por todo lo que nos dejó, su amor por nosotros, su pasión por sus cosas y las ganas que siempre tuvo de seguir adelante a pesar de las circunstancias», añadieron en el texto.

En este sentido, agradecieron a todos por el cariño que les demostraron en sus últimos momentos. «Pronto anunciaremos la fecha y hora de su velatorio».

«¡Que la gloria sea para el Señor por siempre!», concluyó la familia Cassella Tovar.

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Hace cinco días su familia había publicado una campaña de recaudación de fondos, ya que Enzo se encontraba en terapía intensiva y los costos de la hospitalización eran elevados.

Enzo Cassella comenzó a desarrollar su pasión por la radio a finales de los años 70 como operador y productor en Radio Tropical 990 AM, paso previo a su labor como productor en la Televisora Nacional Canal 5.

Posteriormente, construyó una destacada trayectoria en la industria discográfica al desempeñarse como Jefe de Promoción en Polydor Records, promoviendo álbumes como Saturday Night Fever y Grease, para luego continuar en Top Hits.

A partir de 1982, asumió la Vicepresidencia de Promociones en Sonorodven, donde impulsó con éxito las carreras nacionales e internacionales de artistas como Karina, Ricardo Montaner, Guillermo Dávila y Kiara.

Su liderazgo en la radiodifusión venezolana se consolidó en 1997 al asumir la Vicepresidencia de Producción y Programación de los Circuitos AM y FM Center, gestión que mantuvo hasta 2010 cuando lanzó el proyecto La Máquina del Aire.

Más adelante dirigió La Nueva Mágica 99.1 FM, colaboró como jurado en Súper Sábado Sensacional de Venevisión e incluso volvió a asumir la Vicepresidencia de Producción y Programación de FM Center en 2025. En el ámbito personal, estuvo casado y tuvo dos hijos, Enzo y Gabriela.