Multas en Caracas: Lo que te cobrarán si haces ruidos molestos que afecten la tranquilidad

La Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas implementará multas que van desde los 50 y los 100 euros a quienes generen ruidos molestos en las comunidades, de acuerdo con la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal.

La medida incluye ruidos generados por fiestas, reuniones, prácticas musicales o eventos de otra naturaleza que atenten contra la tranquilidad.

Aquellas personas que no puedan cumplir con el pago de la multa se verán obligados a realizar una jornada de servicio comunitario de 40 horas, que incluyen la limpieza, pintura o restauración de centros de salud, escuelas o canchas deportivas, así como la asistencia a charlas formativas sobre convivencia.

La ordenanza define la contaminación sónica como el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona, deteriorando la calidad de vida.

No obstante, la medida contempla algunas excepciones. El artículo 25 indica que no se confiscan los dispositivos que originen ruidos en construcciones o reparaciones debidamente permisados.

Asimismo, insta a las organizaciones de carácter público o privado, como escuelas, entes municipales y del Estado, empresas y organizaciones comunitarias, a que colaboren en el fomento de la educación y aplicación de la ordenanza para el control de ruidos y contaminación sónica.

Con respecto al tránsito, se sancionará a los conductores con aparatos de sonidos con alto volumen, generadores de perturbación ambiental y contaminación sónica.