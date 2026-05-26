CASO VIRAL: Alcalde Darwin González dice que comenzarán mantenimiento del puente de Las Mercedes

El alcalde de Baruta, Darwin González, informó este lunes que el Ministerio de Transporte hará mantenimiento al puente que conecta Las Mercedes con El Rosal, luego de que se viralizó que había grietas en la base de la estructura.

González aclaró a Caraota Digital que, tras recibir la denuncia, una delegación de Protección Civil y los bomberos inspeccionaron el puente. Igualmente, la Alcaldía se comunicó con la cartera de Transporte nacional para que atendiera la situación.

«Nos comunicamos hoy (con el Ministerio) para que ellos hicieran una supervisión y quiero decirles que también fueron, verificaron y han descartado que haya algún daño», dijo González. «Van a hacer mantenimiento en los próximos días», acotó.

El alcalde también recordó que las inspecciones preliminares descartaron que se trate de una falla grave. «Hicieron una inspección donde se percataron que no se veía movimiento ni fragilidad en lo que son las bases del puente de guerra», explicó González.

GONZÁLEZ SOBRE TUBERÍA MATRIZ

Por otra parte, González también habló sobre la rotura de uan tubería matriz en la urbanización El Cafetal. Aunque ya culminó la soldadura del sector afectado, esta noche comenzó la «presurización del sistema», que busca verificar que no haya fugas.

«Si se percata que no hay otra fuga, se empieza entonces el protocolo de los ciclos de agua. Así que lo que le correspondía que llegase agua el día de hoy, pudiese estarle llegando en horas de la madrugada», dijo González.

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El alcalde subrayó que el agua podría regresar a la zona en la madrugada del martes, siempre y cuando no haya otra fuga. Luego la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) hará otros trabajos de soldadura y distribución de agua.

Una vez terminen de rellenar el hueco y se compacte el suelo, la Alcaldía de Baruta pasaría a asfaltar en la zona afectada. Se espera que estos trabajos comiencen entre miércoles y jueves, según González.