Mujeres son las principales víctimas en accidentes de tránsito: Más del 80% iban como acompañantes

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) alertó que más del 80% de las mujeres que murieron en accidentes de tránsito en abril iban como pasajeras o acompañantes.

El organismo presentó este miércoles el informe vial de accidentes en el cuarto mes del año. La investigación determinó que hubo más de 300 accidentes, que dejaron un saldo de 132 fallecidos, de los que 102 son hombres y 28 mujeres.

De acuerdo al estudio, 118 mujeres se vieron involucradas en accidentes de tránsito con heridos o fatalidades. En estas cifras, se aprecia que el 76% (90 víctimas) resultaron heridas y 23,73% (28) murieron.

Sin embargo, la amplia mayoría de las mujeres perdieron la vida cuando no iban al volante. «Dependían directamente de la pericia o imprudencia de un tercero al momento del impacto», señala el informe.

«Nuestros analistas comprobaron que el 82,15% de las mujeres que fallecieron en las vías públicas viajaban en calidad de acompañantes o pasajeras, bien sea en motos, vehículos particulares o unidades de autobús», indicó Rosibel González, coordinadora del OSV.

«INCIDENCIA BAJA EN LA CONDUCCIÓN»

González afirmó que las cifras indican que la mortalidad de las mujeres en los accidentes «es un asunto de corresponsabilidad». «Muestran una incidencia notablemente baja en los roles de conducción directa, representando apenas el 14,28% de los decesos globales del mes», acotó.

«Esto desmonta prejuicios comunes y demuestra que la seguridad de las ciudadanas en las vías depende, de forma abrumadora, de las decisiones de manejo de terceras personas», analizó la periodista.

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El 39,29% de las víctimas mortales iban como parrilleras en los accidentes, mientras que el 25% estaban como ocupantes de vehículos. También hubo pasajeras de autobús (17,86%), motociclistas (7,14%), conductoras de vehículos (7,14%) y peatones (3,57%).

Cifras semejantes se pueden apreciar en los casos de mujeres lesionadas, puesto que el 47,78% iban como parrilleras y el 16,67% como ocupantes de vehículos. También destaca que el 14,44% eran peatones y 13,33% motociclistas.