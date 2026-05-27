Más del 50% viajaban en moto: Contabilizan 132 muertos por accidentes de tránsito en abril

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó más de 300 accidentes de tránsito en Venezuela durante abril, dejando al menos 132 muertos. Más del 50% de las víctimas mortales iban a bordo de una motocicleta.

Para recopilar los datos, el organismo consultó 374 fuentes, incluyendo redes sociales, notas de prensa y grupos de auxilio vial. Así pues, contabilizó, al menos, 327 accidentes de tránsito y 132 fallecidos, 102 hombres (78,5%) y 28 mujeres (21,5%).

«Al menos 56 eran motorizados, lo cual representó el 46% de los casos recabados por el OSV; por lo cual, quedó demostrado que el motorizado, como actor vial, encabezó nuevamente el primer lugar en la categoría de fallecidos», indica el informe.

A esta cifra se deben sumar las 14 personas que murieron en accidentes siendo parrilleros, representando el 11% de las fatalidades. En tal sentido, hubo 70 víctimas mortales que iban en moto, el 57% del total.

Los demás fallecidos fueron 20 ocupantes de vehículos (16%), 19 conductores de vehículos (15%), siete peatones (6%), seis pasajeros de autobús (5%) y un ciclista (1%). Las nueve víctimas restantes no fueron especificadas en el informe.

ACCIDENTES ENTRE JÓVENES

El OSV señaló que el grupo con mayor cantidad de fallecidos es desde loS 20 hasta los 24 años, registrando 15 víctimas mortales. Mientras tanto, entre los 15 y 19 años hubo 15 muErtos y 12 entre los 25 y 29 años.

«Si sumamos el entorno de la juventud y adultez temprana (desde los 15 hasta los 34 años), acumulamos 49 fallecidos. Esto significa que el 58.33% de las muertes donde se conoce la edad corresponden a personas en plena edad productiva y estudiantil», agregó.

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Por otra parte, el OVP aseveró «que el factor humano dicta la siniestralidad». Las principales causas de los accidentes fueron exceso de velocidad (63,86%) y la impericia (13,40%), mientras que falla mecánica es apenas el 5,30%.