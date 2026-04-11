MP se pronunció tras denuncias de familiares en Rodeo I: Esto dijo sobre el presunto fallecimiento de un recluso

El Ministerio Público (MP) informó el viernes que constató el estado de los detenidos en el centro penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, luego de varios días de denuncias de represión que realizaron familiares de presos políticos durante esta semana y sobre una posible muerte de un recluso, hecho que desmintió la Fiscalía.

Una comisión de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos realizó una «visita de supervisión» a las instalaciones el pasado 10 de abril. La Fiscalía detalló en un comunicado que la labor buscaba «velar por el respeto de los derechos de los privados de libertad en ese establecimiento».

Los funcionarios revisaron directamente los registros audiovisuales de seguridad grabados el día del conflicto ocurrido en el penal. Asimismo, la versión oficial atribuyó el inicio de la protesta a «algunos privados extranjeros» que se encuentran recluidos en el Rodeo I.

La institución analizó estos videos con el objeto de «constatar los procedimientos aplicados en dicho evento» por parte de los custodios. Además, el personal del organismo realizó entrevistas individualizadas con varios de los ciudadanos detenidos en el recinto.

MP DESMINTIÓ MUERTE DE EXTRANJERO

Entre los entrevistados destacó el ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, cuya supuesta muerte fue desmentida por el Ministerio Público. La supervisión, dijo el organismo, permitió «constatar la aplicación de los procedimientos y protocolos de rigor durante los hechos acaecidos en ese establecimiento».

La Fiscalía aseguró que los funcionarios actuaron «conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos». El despacho ratificó que «continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles».

Organizaciones de derechos humanos alertaron previamente que varios internos del Rodeo I resultaron «heridos y reprimidos» con gas lacrimógeno el miércoles. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que los custodios retiraron las pertenencias a los manifestantes como represalia.

Familiares de los internos mantienen vigilias en las adyacencias del centro de reclusión desde hace más de tres meses para exigir respuestas. Estas personas convocaron a nuevas jornadas de protesta ante los incidentes reportados dentro de la cárcel mirandina.