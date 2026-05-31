MP anunció investigación por el allanamiento en sauna de Lara que dejó 28 detenidos

A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP) se pronunció este domingo tras conocerse la detención de 28 personas en un sauna ubicado al este de Barquisimeto, en Lara. En este sentido, designó a la Fiscalía 21 de la entidad crepuscular y a la Fiscalía 98 nacional.

Esta fiscalía tiene competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género, para llevar a cabo las investigaciones.

El escrito, difundido por el MP en sus redes sociales, explicó que se “inició la investigación penal en relación con el presunto allanamiento y la ejecución de actos contrarios a la ética pública, en un establecimiento privado destinado al entretenimiento”.

También resaltó que el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), activo “sus mecanismos de control interno, y colocó a disposición del MP a cinco funcionarios”.

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Agregó que estos funcionarios “serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control». La presentación es «por la presunta comisión de delitos consagrados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción”.

Finalmente, el MP ratificó que seguirá velando “por el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna”.

El pronunciamiento ocurrió luego de las denuncias hechas por varias ONG y usuarios de redes sociales, en relación con la detención de estas personas. Su aprehensión ocurrió bajo la presunción de algunos delitos como prostitución y tráfico de sustancias ilícitas.