«Montaron un show»: El comentario viral de Diosdado Cabello sobre el regreso de María Corina al país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, insistió en que la líder de la oposición, María Corina Machado, pudo haber regresado al país en el momento en el que quisiera.

«Desde cuando estamos diciendo nosotros que el que se quiera venir que se venga, que aquí no hay persecuciones para nadie. Entonces montan un show. Tenemos tiempo diciendo que dejen el show, que se vengan. Todo el que se quiera venir que se venga y asuma la responsabilidad de lo que dijo y de lo que hizo en la calle y que haga política», indicó Cabello en rueda de prensa del PSUV.

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«Si se hubiese querido venir el 25 se viene el 25, no se quisieron venir, se vinieron ahora. Voy a citar esta pequeña frase de un gigante y creo que aquí está la respuesta, Bolívar tiene respuesta para todo. La carta dirigida al general Antonio José de Sucre en 1823: ‘No me espanta, estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos’, y el que entendió, entendió», añadió.

Para finalizar, insinuó que ahora los que tienen un problema son la oposición. «Nosotros seguimos adelante, nuestra propuesta es la misma, seguimos trabajando. Allá ellos con sus problemas que tienen bastantes problemas, ahora tienen uno más, vamos a ver como lo resuelven entre ellos. Les deseamos suerte».