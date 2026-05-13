Mono sobrevivió tras recibir fuerte descarga eléctrica y caer desde de 12 metros de altura

Organismos de seguridad rescataron a un mono que había recibido una fuerte descarga eléctrica de un tendido de alta tensión, en la ciudad de El Tigre, en el municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver que el mono perdió la conciencia tras la descarga eléctrica. Ante esto, funcionarios de Protección Civil de la localidad lo trasladaron a un centro especializado para que recibiera atención primaria.

Precisaron que se trataba de un mono aullador rojo (Alouatta seniculus). «Al llegar al lugar, el personal técnico constató que se trataba de un ejemplar macho juvenil, quien tras el impacto eléctrico sufrió una caída de aproximadamente 12 metros de altura hacia el pavimento», indicó el organismo de seguridad a través de un comunicado.

«Los efectivos procedieron a realizar la evaluación y atención prehospitalaria, estabilizando al primate que presentaba quemaduras superficiales en sus extremidades inferiores y cola», añadió el texto.

Posteriormente, el equipo realizó el traslado hacia el sector Pueblo Nuevo Norte, específicamente a la Clínica Veterinaria del Dr. Efraín Mejías, en donde recibió atención médica especializada, quedando bajo observación y tratamiento para garantizar su pronta recuperación.

Una vez que el mono se recupere de sus heridas, los expertos lo liberarán nuevamente en su habitad natural.