Mono capuchino en cautiverio fue rescatado gracias a la denuncia de vecinos en el Zulia

Las autoridades regionales rescataron esta semana a un mono capuchino que estaba en cautiverio en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Las imágenes del operativo se viralizaron en redes sociales.

La ONG ambientalista Mapache Ecoaventura informó en Instagram sobre el rescate realizado en el barrio Los Estanques, en la parroquia Manuel Dagnino. El caso salió a la luz luego de que los vecinos del sector alertaron de un mono en la calle 113.

Una vez recibieron la denuncia, funcionarios del Ministerio para el Ecosocialismo en Zulia se desplazaron hasta el sector. En las imágenes se aprecia que el mono estaba encadenado en el patio frontal de una vivienda.

Aunque el mono fue rescatado, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias en las que estaba en cautiverio. No hay información sobre detenidos.

ESTADO DEL MONO

La ONG celebró el rescate del mono, aunque lamentó que será sumamente difícil que se reincorpore a su hábitat natural. «Otra muestra fehaciente de que todo animal silvestre mascotizado termina mal», dijo José Sandoval, presidente de Mapache Ecoaventura.

«Termina ahora encerrado de por vida como si hubiese cometido un gran delito, así que le pedimos, dejen de comprar fauna silvestre para complacer su deseo enfermo de tener animales como esclavos», agregó.

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Sandoval relató que estas prácticas condenaron al mono a un cautiverio permanente. Al permanecer tanto tiempo alejados de su hábitat, perdió las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza.