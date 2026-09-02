¡UNA TERNURA! Revelan nuevas fotos de los leones que nacieron en el zoológico de Maracay

Los venezolanos quedaron enternecidos por el nacimiento de dos leones blancos en el Zoológico Las Delicias, en la ciudad de Maracay, en junio. A casi tres meses de su llegada al mundo, trascendieron detalles sobre el estado de los cachorros.

El propio zoológico informó en sus redes sociales sobre el estado de los pequeños leones y recordó su nacimiento. «El pasado 10 de junio le dimos la bienvenida a dos hermosos y saludables cachorros de león blanco», apuntó.

Varias fotografías publicadas por el zoológico dejaron en evidencia que los leones continuaron su desarrollo de forma saludable. «Nos llena de orgullo ver cómo crecen fuertes y llenos de energía día a día», apuntó la institución.

En las imágenes se puede apreciar a los leones interactuando entre sí en las instalaciones del zoológico. También se les puede ver mientras juegan sobre la grama y entre los árboles.

DETALLES DE LOS LEONES

Aunque los leones nacieron hace casi tres meses, los leones todavía no tienen un nombre. La hembra «alcanza los 9 kg de pura ternura y curiosidad», mientras que el macho cuenta con 10 kg de «energía» y está «listo para explorar cada rincón».

«Ambos están recibiendo todos los cuidados, amor y atención veterinaria necesaria para su desarrollo óptimo», aseguró en zoológico en la publicación.

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Ahora el zoológico quiere que los internautas brinden propuestas para elegir el nombre de los leones y pidieron ideas en los comentarios de la publicación. «Queremos que seas parte de esta historia», sentenció.

Los leones llegaron al mundo el pasado 10 de junio y permanecieron varios días con un pronóstico reservado. Sin embargo, recibieron atención veterinaria y se han desarrollado sin mayores problemas durante las últimas semanas.