Miyamoto International comenzó con la remoción de escombros en zonas de La Guaira a casi 3 meses de los terremotos

La firma Miyamoto International, del ingeniero estructural japonés Kit Miyamoto, comenzó este martes las labores de remoción de escombros en La Guaira, la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, informó en sus redes sociales sobre el inicio de los trabajos de Miyamoto International para gestionar los escombros. «Arrancan formalmente las operaciones en nuestro país», apuntó.

«La prestigiosa firma internacional de ingeniería experta en terremotos une fuerzas y conocimientos con el equipo técnico venezolano para atender a las familias afectadas en La Guaira», agregó Ramírez.

En el marco del «Plan de Despeje Digno y Seguro», comenzó este despliegue en las zonas afectadas por escombros en el litoral. «Combina la experiencia global en gestión de riesgos con la alta capacidad de nuestros ingenieros y empresas locales», agregó.

GESTIÓN DE LOS ESCOMBROS

Las propias autoridades venezolanas confirmaron hace semanas que el devastador doble terremoto dejó unas tres millones de toneladas de escombros. Se trata de los restos de los cientos de edificaciones afectadas en la tragedia natural.

Según Ramírez, la gestión de estos escombros se llevará a cabo de «forma ágil, rigurosa y cuidadosa». Los trabajos de Miyamoto International contará con el apoyo de la Fuerza Armada, además de las autoridades regionales y municipales en La Guaira.

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Miyamoto aseguró que buscan «aportar el conocimiento sobre fallas y éxitos recopilado». En tal sentido, destacó que los ingenieros venezolanos «están haciendo un trabajo extraordinario de manera rápida y muy cuidadosa» en la gestión de los escombros.

De acuerdo al último balance, publicado el 24 de agosto, al menos 6.500 personas murieron en el doble terremoto, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».