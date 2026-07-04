Misión de El Salvador que apoya en labores de rescate tras terremotos no tiene fecha de partida

La misión humanitaria que El Salvador mantiene en Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio no tiene fecha definida de regreso, confirmó este viernes, 3 de julio, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, quien aseguró que los equipos permanecerán en el país mientras existan posibilidades de encontrar personas con vida y persistan las necesidades de la población afectada.

«Mientras haya cosas que atender en la población necesitada, no tenemos fecha aún de retorno», afirmó el funcionario durante la Entrevista AM de Canal 10.

Amaya explicó que el objetivo prioritario sigue siendo la búsqueda y rescate de sobrevivientes, labor que no concluirá hasta completar la inspección de las estructuras asignadas, recalcó.

¿HASTA CUÁNDO SE ESPERA ESTAR EN VENEZUELA?

«Nuestros equipos no van a parar hasta que no se haya hecho todo ese barrido», sostuvo.

Según el funcionario, las operaciones internacionales de este tipo suelen extenderse entre dos y tres semanas, aunque en emergencias de gran magnitud pueden prolongarse hasta cuatro o cinco semanas dependiendo de las condiciones en el terreno.

El Salvador, destacó, fue el primer equipo internacional de búsqueda y rescate urbano en aterrizar en Venezuela tras los potentes terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron al país y devastaron mayormente al estado La Guaira.

El contingente salvadoreño está conformado por 300 personas, entre rescatistas, médicos, personal de enfermería, epidemiólogos, especialistas en agua y saneamiento, logística y atención prehospitalaria.

El país también envió medicamentos, alimentos, filtros purificadores de agua, insumos médicos y artículos de higiene destinados a la población afectada.

AYUDARON A RESCATAR A HERNÁN GIL

Hasta el momento, según Amaya, el equipo ha participado en el rescate de nueve personas con vida. Entre los casos más complejos, el funcionario destacó el de Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció atrapado más de siete días bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande.

Explicó que la operación se extendió por más de 72 horas debido a la inestabilidad de la estructura, que obligó a modificar el plan inicial de acceso.

Recordó, que el primer túnel construido hacia la víctima tuvo que abandonarse, porque no podía estabilizarse sin poner en riesgo tanto al atrapado como a los rescatistas.

«Si quitar una viga o una columna va a significar un riesgo para la persona atrapada y para los rescatistas, mejor nos retiramos, hacemos nuevamente el análisis y buscamos otras opciones», detalló Amaya.

El rescate de Gil se convirtió en un símbolo de esperanza para Venezuela en medio de la tragedia dejada por los terremotos del 24 de junio.

La operación se desarrolló junto a equipos especializados de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica y Venezuela, cuyos ingenieros estructuralistas participaron en la evaluación del edificio para definir una nueva ruta de ingreso hasta lograr su liberación.