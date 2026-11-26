Funcionarios policiales detuvieron a un joven de 18 años en el barrio Brisas de Apure, municipio San Fernando, tras recibir una denuncia por presunta agresión física y verbal contra su hermana, a quien también habría amenazado de muerte con un cuchillo.

Según el reporte policial, el joven —identificado con las iniciales J.G.L.S.— huyó hacia una zona boscosa en dirección a la urbanización Los Cedros. Funcionarios de la Unidad Motorizada de Acciones Policiales (UMAP) lo interceptaron tras una persecución.

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El detenido también habría ocasionado daños materiales durante el hecho de violencia intrafamiliar.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público del estado Apure por resistencia a la autoridad y presuntos delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.