Venezuela

Ministra de Educación Universitaria se reunió con autoridades de la UCV, esto fue lo que dijo

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, se reunió este miércoles con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Durante el encuentro, Sanjuán expresó que el actual presidente de la FCU-UCV Miguelangel Suárez le solicitó una reunión privada. Sin embargo, le indicó que todo lo relacionado al ministerio debería ser de dominio público.

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«Estoy al servicio de esta universidad y abierta a que trabajemos juntos pero no con opacidad», comentó.

La reunión se realizó mientras un grupo trabajadores del sector universitario protestaron en la plaza cubierta del rectorado de la UCV para exigir mejores sueldos.

Al encuentro también acudió el viceministro de Educación Universitaria, Francisco Garcés.

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Vale recordar que hace unas semanas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció nuevos cambios en cuanto a la educación.

«Con la tarea de fortalecer la formación y el futuro de Venezuela, he decidido designar a la profesora Ana María Sanjuán como ministra para la Educación Universitaria», dijo.

«Una mujer de valores y de gran vocación pedagógica que ahora estará al servicio de nuestra juventud para que, desde el pensamiento plural, dé transformación a la educación universitaria del país», acotó.

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