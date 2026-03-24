«Es una tragedia de impunidad absoluta»: Profesor de la UCV cuestionó al TSJ y esto dijo sobre las elecciones en el país

El profesor de Derecho Constitucional, Tulio Álvarez, acusó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de estar «tergiversado la Constitución» con respecto a la ausencia de Nicolás Maduro y advirtió que de no ocurrir elecciones este año Delcy Rodríguez podría quedarse durante al menos dos años más.

«El acontecimiento del 3 enero se puede valorar como un abandono del cargo porque puede ser voluntario o involuntario. En la Constitución en el artículo 233 están listados los casos de falta absoluta», explicó el profesor.

Sin embargo, destacó la otra posibilidad constitucional posible: «De manera que, si este caso se considera como falta temporal, entonces los tiempos serían 90 días, tres meses que vencen el 3 de abril, con la posibilidad de una prórroga adicional de tres meses que vencerían el 3 de julio. En ese momento histórico podría declararse que hay una falta absoluta por disposición de la Asamblea Nacional».

«Pareciera que se está tramitando la situación desde el punto de vista constitucional como si fuera una falta temporal. Sin embargo, el mismo 3 de enero la Sala Constitucional dictó una sentencia con unas medidas preventivas, cautelares, mediante la cual dijo que no se trata ni de una falta absoluta, ni de una falta temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que la Sala Constitucional ha tergiversado la Constitución en lugar de ser su intérprete», denunció.

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«La consecuencia de esto es la misma de siempre. No se trata de la Constitución, sino de los hombres y mujeres dispuestos a hacerla cumplir. Es una tragedia nacional de impunidad absoluta. No hay derecho Constitucional desde la perspectiva de lo que está sucediendo y eso podemos verificarlo cuando comience el lapso del 3 de abril al 3 de julio», añadió.

#AHORA | El profesor de Derecho Constitucional, Tulio Álvarez, advirtió que en #Venezuela “deberían darse unas elecciones este mismo año”, aunque señaló que la interpretación del TSJ podría impedirlo. A su juicio, la Sala Constitucional actúa “totalmente apartada del orden… pic.twitter.com/vGK0PgJgpj — VPItv (@VPITV) March 24, 2026

Por lo cual, insistió en que la Constitución de la República es clara con este tema. «De acuerdo a estos parámetros, deberían darse unas elecciones este mismo año, pero si insiste la Sala Constitucional en su criterio híbrido, totalmente desapartado del orden jurídico en considerar que lo que pasó no es ni falta absoluta, ni falta temporal, sino un invento particular muy a lo criollo de esa sala. Entonces, es evidente que la jugada política que está detrás de todo esto es que no se hagan elecciones este año, sino que transcurra un lapso suficiente para que el Estado actual se consolide».

«De manera que, en este momento histórico nadie puede dar una respuesta, sino que hay que decirlo con sinceridad al pueblo de Venezuela, aquí hay un proceso absolutamente irregular que se va a definir en los próximos tres meses. Cuando el 4 de julio nosotros verifiquemos lo que está sucediendo, ahí vamos a estar claros que no van a haber elecciones este año y que ese proceso se va a prolongar al menos durante dos años más», concluyó.