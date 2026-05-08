Ministerio Público anuncia «investigación penal» sobre la muerte de Víctor Quero Navas

El Ministerio Público anunció una «investigación penal» por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien llevaba más de un año desaparecido y este jueves se confirmó su fallecimiento durante su reclusión.

Hace unas horas, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios informó que Quero, supuestamente, murió en julio del año pasado. Ante este escenario, la Fiscalía puso en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que falleció.

«Ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial», indicó el Ministerio Público.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público ordenó «realizar con prontitud la exhumación» del cuerpo de Quero. El proceso será llevado a cabo por un equipo forense de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.

DEFENSORÍA PIDIÓ INVESTIGACIÓN

Luego de conocerse la muerte de Quero, la Defensoría del Pueblo exigió una «investigación exhaustiva» sobre lo ocurrido. Asimismo, manifestó su «profundo pesar» y envió condolencias a Carmen Navas, madre del preso político.

«Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia», indicó en un comunicado.

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Las autoridades aseguraron que Quero fue detenido en enero de 2025 y trasladado a la cárcel del Rodeo I, en el estado Miranda. Su madre, por su parte, denunció que estaba desaparecido y exigió durante semanas información sobre su paradero.

De acuerdo al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Quero presentó en julio de 2025 una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo». Unos días después, habría fallecido por una supuesta «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».