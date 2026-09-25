Inició la incorporación de 1.297 bachilleres con buenos promedios que no obtuvieron cupos en universidades

El Ministerio de Educación Universitaria informó este jueves, 24 de septiembre, que varias universidades del país «comenzaron a responder al llamado» para incorporar a bachilleres con buenos promedios que no obtuvieron cupo.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, se precisó que los beneficiados serían un total de 1.297 bachilleres con promedios entre 19 y 19,9 puntos, quienes no obtuvieron cupos a través del Sistema Nacional de Ingreso.

Es por ello, explicaron, que las autoridades universitarias ya iniciaron comunicación con los estudiantes para solicitarles los recaudos necesarios y avanzar en su proceso de incorporación.

Ante el inicio del calendario académico, el organismo exhortó a las casas de estudio a agilizar los trámites correspondientes, con el propósito de que los jóvenes con alto rendimiento puedan comenzar oportunamente su formación universitaria.

Entre las instituciones que ya solicitaron los recaudos figuran la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán, la Universidad Nacional Experimental del Turismo, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, la Universidad Nacional Experimental de Lara Martin Luther King, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

También iniciaron el proceso la Universidad Nacional Experimental del Transporte, la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Deportiva del Sur, el Instituto Universitario de Tecnología Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui.

Igualmente se sumaron la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry, la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, la Universidad Politécnica Territorial de Maracay, la Universidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello, la Universidad Politécnica Territorial de Portuguesa Juan de Jesús Montilla, la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira, la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta y la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa.

LLAMADO PARA EL RESTO DE UNIVERSIDADES

El Ministerio de Educación Universitaria invitó al resto de las casas de estudio del país a sumarse al proceso.

Esto último, para así avanzar en la atención de los bachilleres con dichos promedios que todavía permanecen sin asignación de cupo.

«El calendario académico ya comenzó. Por eso se exhorta a completar este proceso a la mayor brevedad, para que estos estudiantes no pierdan tiempo de formación», se exhortó a través del texto.

«Vemos con optimismo esta respuesta, y nos confirma en la convicción de que las autoridades y la comunidad universitaria están dispuestas a asumir la transformación del sistema universitario, comenzando por su marco legal. Una nueva Ley de Universidades debe atender lo que la ley vigente, de 1970, no resuelve», agregó.

Entre lo que queda por fuera, según el Ministerio de Educación Universitaria, se enumeró:

Reglas únicas de ingreso basadas en el mérito.

El uso pleno de la capacidad instalada.

La necesidad de promover la culminación de los estudios.

Una vía definida de ingreso al escalafón para el profesor contratado.

El reconocimiento de todos los trabajadores universitarios.

La validez verificable de los títulos venezolanos dentro y fuera del país.