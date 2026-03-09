Minerven fue absorbida por la Corporación de Minería, designaron nuevo presidente encargado

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez ordenó que la Corporación Venezolana de Minería (CVM) absorbiera a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minervén), a la vez que designó a un nuevo presidente encargado del organismo.

La Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.994, del 6 de marzo, brinda detalles sobre la medida. De acuerdo al Decreto Presidencial Nº 5.266, el patrimonio de Minervén pasará a formar parte de la CVM, incluyendo sus activos y pasivos.

Esta medida significa el fin de Minervén como entidad independiente, tras su nacionalización en 1974. Todos sus derechos, obligaciones y bienes serán asumidos por la CVM con el objetivo de centralizar y optimizar las operaciones mineras estatales.

El decreto indicó que la fusión se debe al objetivo de adaptar la estructura del Estado a «nuevas directrices y políticas de orden social». Así pues, todas las competencias mineras quedarán en manos del CVM y el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico.

Las autoridades estipularon un plazo de 30 días para ajustar la nueva estructura del CVM, tanto de sus infraestructuras y su personal. Ahora comenzarán los trámites legales para la extinción de Minervén.

NUEVO PRESIDENTE DE LA CVM

De igual forma, el Decreto N° 5.267 designó a Héctor José Silva Hernández como presidente encargado de la CVM. Se trata de un funcionario con un largo historial en materia minera.

Antes de su llegada a la CVM, Silva fue ministro de Desarrollo Minero Ecológico y formó parte de procesos de intervención de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). También ha desempeñado otros cargos dentro de la administración pública.

Los cambios en el CVM se dan unos días después de que Delcy Rodríguez ordenara la reforma para la Ley de Minas para abrir la puerta a la inversión extranjera y que el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visita Venezuela.