Los «problemas» que hay que resolver antes de unas elecciones en el país, según Vicente Díaz

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sociólogo, Vicente Díaz, destacó la importancia de hacer una serie de reformas antes de que se lleven a cabo nuevas elecciones en el país.

«Yo creo que antes de hacer unas elecciones en Venezuela hay que resolver varios problemas si no vamos a repetir capítulos pasados. Hay que resolver un problema institucional. No tenemos relaciones consulares con una cantidad importante de países ¿Cómo hacemos para que la diáspora vote? Muchos venezolanos en el exterior no tienen acceso a sacar su cédula de identidad, que es el único documento válido para votar, habría que modificar la ley», dijo en una entrevista para Shirley Radio.

«Luego, en la ley electoral de Venezuela se pide que tengan residencia legal en el país donde están, una cosa absurda porque divide a los venezolanos en dos tipos, personas de primera y de segunda. Los de primera votan acá con la cédula, así esté vencida; los de segunda necesitan la cédula y que el otro gobierno emita una constancia de que están legales en ese país. ¿Por qué otro gobierno puede decidir quién puede votar o no en las elecciones venezolanas?», cuestionó.

Asimismo, consideró otra serie de reformas necesarias. «Hay que hacer modificaciones constitucionales a mi modo de ver, como eliminar la reelección indefinida, eso es terrible para un país, porque simplemente la gente se acostumbra a estar en el poder».

«Hay que hacer un conjunto de cosas, y hay que avanzar al máximo de ellas antes de las elecciones porque si no corremos el riesgo de que la elección en lugar de ayudarnos a curar a Venezuela, sean más bien para echarle sal a la herida que está abierta entre todos los venezolanos», opinó.

«No se puede ir a unas elecciones con este CNE. Creo que hay que hacer una modificación en el marco normativo electoral, la Ley de Procesos Electorales, Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley de Partidos Políticos», propuso.

Para Díaz también se debe hacer modificaciones en cuanto a los técnicos. «Creo que hace falta acá una revisión del Registro Electoral».

Para finalizar, Díaz destacó que con la Carta Magna actual se pudiera garantizar la creación de un CNE que no esté politizado. «El problema acá es que la Constitución no se cumple. Los cinco poderes que deben ser contrapesos uno de otros en Venezuela, todos han sido colonizados por el partido del gobierno», concluyó.