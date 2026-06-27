Venezuela

MILAGRO EN LA GUAIRA: Rescataron con vida a menor que estuvo atrapado entre los escombros por más de dos días

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
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Bomberos de Caracas y los equipos de rescate lograron sacar con vida a un pequeño que estaba atrapado bajo los escombros en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio, salvamento que se llevó a cabo este viernes.

En un video difundido en redes sociales, se ve a los efectivos bomberiles y demás rescatistas tranquilizando al joven de nombre Yoandri. «Estás cerca, Yoandri, relájate, y sigue las instrucciones de los muchachos», dice uno de los rescatistas.

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En ese sentido, le invitó nuevamente a tranquilizarse, pues al parecer estaba algo desesperado. «Tranquilo, Yoandri, sigue las instrucciones de los muchachos», añadió.

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Finalmente, los bomberos y rescatistas lograron sacar de entre las ruinas a Yoandri, quien estaba en un hueco bastante angosto. Una vez pudieron extraerlo, se le vio desorientado por las tantas horas atrapado y sin poder alimentarse.

De inmediato, lograron estabilizarlo en una camilla y, una vez salió el último efectivo que colaboró en el rescate, los presentes celebraron con aplausos este milagroso salvamento.

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