MILAGRO EN LA GUAIRA: Rescataron con vida a menor que estuvo atrapado entre los escombros por más de dos días

Bomberos de Caracas y los equipos de rescate lograron sacar con vida a un pequeño que estaba atrapado bajo los escombros en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio, salvamento que se llevó a cabo este viernes.
En un video difundido en redes sociales, se ve a los efectivos bomberiles y demás rescatistas tranquilizando al joven de nombre Yoandri. «Estás cerca, Yoandri, relájate, y sigue las instrucciones de los muchachos», dice uno de los rescatistas.
#27Jun | Los Bomberos de Caracas y equipos de rescate lograron rescatar con vida a un niño atrapado bajo los escombros en La Guaira. El emotivo salvamento ocurrió este #26Jun, tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.
Video: @DelmiroDeBarrio pic.twitter.com/6FSrs9vc3m
— Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 27, 2026
En ese sentido, le invitó nuevamente a tranquilizarse, pues al parecer estaba algo desesperado. «Tranquilo, Yoandri, sigue las instrucciones de los muchachos», añadió.
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Finalmente, los bomberos y rescatistas lograron sacar de entre las ruinas a Yoandri, quien estaba en un hueco bastante angosto. Una vez pudieron extraerlo, se le vio desorientado por las tantas horas atrapado y sin poder alimentarse.
De inmediato, lograron estabilizarlo en una camilla y, una vez salió el último efectivo que colaboró en el rescate, los presentes celebraron con aplausos este milagroso salvamento.