Mil pacientes han sido dados de alta en el hospital español en Parque del Este, así funciona

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) mantiene un hospital de campaña en el Parque del Este en Caracas, para atender a las víctimas del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

El hospital abrió sus puertas el pasado sábado, 4 de julio, y está trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche. Luego de unos pocos días operativo, la Aecid confirmó que han atendido a más de mil personas.

«Celebramos el alta de la paciente número 1.000 en el hospital de campaña START de Aceid en Venezuela, a menos de una semana de su puesta en marcha tras el terremoto», indicó el organismo en X (Twitter).

🦺 Celebramos el alta de la paciente número 1.000 en el hospital de campaña START de @AECID_es en Venezuela 🇻🇪, a menos de una semana de su puesta en marcha tras el terremoto. Abiertos de 7am a 7pm en el Parque del Este, Caracas. #AcciónHumanitaria pic.twitter.com/mBTrQ4uZ9Y — AECID (@AECID_es) July 9, 2026



El hospital cuenta con una capacidad para atender a 1.000 pacientes al día y cuenta con sus propios generadores eléctricos en el Parque del Este, en donde hay miles de damnificados en un campamento transitorio.

ASÍ FUNCIONA EL HOSPITAL

La Aecid también publicó un video en el que Patricia, una enfermera española de urgencias, explica el funcionamiento del hospital. En primera instancia, los pacientes pasan por el triaje, del que son derivados a las consultas externas.

«Tenemos pediatría, ginecología y matronas, un box de reanimación por si algún paciente crítico que tuviéramos que atender, radiología, esterilización y fisioterapia», expuso Patricia. También hay una farmacia y servicios psicosocial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: STARLINK HA REPARTIDO MÁS DE 1.600 KITS DE CONECTIVIDAD PARA APOYAR A RESCATISTAS EN EL PAÍS

¿Cómo funciona el hospital de campaña del equipo START en Venezuela? Desde el viernes 3 de julio atiende a más de 200 pacientes al día en el Parque del Este, Caracas.

Horario: 7:00 a. m. – 7:00 p. m.

Lo explica Patricia, enfermera de Urgencias. pic.twitter.com/8EAsaG5p9J — AECID (@AECID_es) July 8, 2026



Por otra parte, las Naciones Unidas también habilitaron hace más de una semana tres hospitales de campaña en La Guaira para atender a los heridos de la catástrofe. Luego, algunos pacientes son trasladados a centros de salud en la ciudad capital.

Hasta el miércoles, se han contabilizado 3.881 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.