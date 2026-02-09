FOTOS: Llegan al país 120 migrantes deportados en un vuelo proveniente de Miami

La tarde este lunes 9 de febrero llegaron al país un total de 120 migrantes un vuelo de deportación proveniente de Miami, Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos a Venezuela, reseñó la agencia EFE.

Mediante su canal de Telegram, detalló que, del total de los repatriados, 101 son hombres, 17 mujeres y dos niños, quienes recibieron «todos los protocolos necesarios», según Vuelta a la Patria.

Este vuelo es el número 109 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

LEA TAMBIÉN: LA PROPUESTA DE CATACENTRO PARA ACTUALIZAR FLOTA DE TRANSPORTE DE CARGA DEL PAÍS

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global X y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según imágenes oficiales.

El pasado viernes, un avión con 311 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos llegó a Venezuela, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern, desde Phoenix, Arizona.

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes.