FOTOS: Llegan al país 120 migrantes deportados en un vuelo proveniente de Miami

La tarde este lunes 9 de febrero llegaron al país un total de 120 migrantes un vuelo de deportación proveniente de Miami, Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos a Venezuela, reseñó la agencia EFE.

Mediante su canal de Telegram, detalló que, del total de los repatriados, 101 son hombres, 17 mujeres y dos niños, quienes recibieron «todos los protocolos necesarios», según Vuelta a la Patria.

Este vuelo es el número 109 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global X y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según imágenes oficiales.

El pasado viernes, un avión con 311 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos llegó a Venezuela, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern, desde Phoenix, Arizona.

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos —de mayoría republicana— instó este lunes, 9 de febrero, a Delcy Rodríguez y a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención se registró a solo horas de su excarcelación el domingo.  
