La propuesta de Catacentro para actualizar flota de transporte de carga del país

La Cámara de Transporte del Centro (Catacentro) hizo un llamado a las empresas, concesionarios y marcas, a trabajar en forma conjunta en propuestas integrales que permitan la adquisición de unidades nuevas para prestar el servicio de forma más eficiente.

La propuesta de Catacentro llega ante la necesidad de modernizar la flota de transporte de carga pesada del país, según destacaron en nota de prensa.

Santiago Rodríguez, presidente de Catacentro, hizo énfasis en la urgencia de abrir espacios para el financiamiento y la obtención de créditos con facilidades de pago, tanto para los dueños de camiones como para las empresas, a fin de que puedan acceder a la compra de unidades nuevas.

“Desde este cámara extendemos la invitación a todas las empresas fabricantes, ensambladoras, concesionarios y representantes de marcas, para crear mesas de trabajo en las que puedan concretarse propuestas que beneficien a nuestros agremiados, con el objetivo de fortalecer y optimizar el servicio de transporte de carga en todo el país”, precisó.

Además, Rodríguez considera que “unidos podremos llevar las distintas propuestas, necesidades y problemas del sector a una sola mesa nacional, que tendrá como objetivo la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a la gran mayoría de los transportistas. Si lo hacemos en forma colaborativa podemos avanzar hacia la modernización del sistema del transporte de carga”.

Existen transportistas interesados en planes para la adquisición de unidades nuevas, para ello es necesario contar con la apertura de las empresas de camiones y unidades pesadas, las cuales deben comenzar a plantearse escenarios donde a través de una inicial y plazos de financiamiento, puedan permitir la compra de una unidad de carga nueva, que evidentemente tendrá mejor rendimiento para prestar el servicio, y por consiguiente, más rentabilidad.

“Desde Catracentro estamos enfocados en trabajar en la modernización del sistema de transporte de carga en todas sus ramas”, precisó.

“Es clave que las empresas tradicionales que operamos en el país, avancemos también desde el punto de vista tecnológico; en este gremio nos hemos estado preparando para el futuro, fortaleciendo conocimientos en áreas como estructura de costos, tecnología e inteligencia artificial, lo que hará que cada quien lleve su negocio a un nuevo nivel de modernización y competitividad”, enfatizó.

“Necesitamos el apoyo de todos para construir un mejor entorno, donde las empresas del sector tengan rentabilidad, estabilidad y seguridad jurídica y donde la renovación de la flota sea una realidad posible”, concluyó el líder gremial.

Las asociaciones, cámaras pequeñas, emprendedores y líderes del transporte de carga regionales interesados en sumarse a Caracentro pueden contactarse a través del 0424-4587178 o al Instagram: @catracentro.fiev.