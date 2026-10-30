Metro de Caracas y Ferrocarriles tendrán proyectos de modernización: esto es lo que se sabe

Autoridades del Ministerio de Transporte, junto a representantes del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) y Metro de Caracas, se reunieron el miércoles con delegados de la Embajada de la India en Venezuela para tratar varios proyectos de modernización sobre el sistema de transporte masivo.

La mencionada reunión fue para revisar proyectos de cooperación en materia de transporte público.

Las autoridades revisaron diversas propuestas comerciales y planes de asistencia técnica enfocadas en la rehabilitación y modernización tecnológica en las redes de transporte masivo en el país.

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Estas alianzas estratégicas permitirán la operatividad, mantenimiento e infraestructura de los trenes y redes subterráneas del sistema ferroviario nacional.

Claudio Farías, presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado y Yoel Amaya, presidente del Metro de Caracas, aseguraron que estos proyectos serán de gran beneficio para la movilidad de los venezolanos.